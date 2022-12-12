كشف استشاري تأخر الإنجاب الدكتور بندر كتبي، عن خطوات الحقن المجهري.

وقال بندر كتبي:”خطوات الحقن المجهري، أول وثاني وثالث أيام الدورة – الإبر المنشطة (حسب البروتوكول قد تضاف إبرة ثانية).

وأشار:”تصوير تلفزيوني مهبلي كل يومين أو 3 من اليوم السادس أو السابع لقياس الجريبات/تقييم الاستجابة”، لافتا:” عند وصول الجريبات لحجم مناسب (١٨+ مم) تعطى إبرة الإباضة (التفجيرية)”.

وتابع:”سحب البويضات ( إجراء طبي بسيط ) بعد ٣٦-٣٨ ساعة من إبرة الإباضة، وفي المعمل: يجهز السائل المنوي ثم تحقن كل بوبضة بنطفة منوية (الحقن المجهري)”، مشيرا:” تبقى البويضات بعد الحقن في حاضنات خاصة لمدة ٣-٥ أيام (الأفضل ٥ أيام)، ويتم إرجاع ١-٢ أجنة و تجميد الباقي”.