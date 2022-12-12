شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، صور جديدة لها في أحدث ظهور لها، والتي لاقت إعجاب وإشادة جمهورها.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني أثارت جدلا واسعا بسبب تصريحاتها، وتصدرت تريند محركات البحث في جوجل، بعد الجدل حول إجرائها عمليات التجميل ونفخ شفايفها.

يذكر أن رضوى الشربيني ردت على الانتقادات التي تتعرض لها بشأن عملية التجميل، وذلك من خلال برنامجها إنتي وبس، حيث قالت: كذا حد بعت للبرنامج يسأل، رضوى إنتي نفختي شفايفك فين؟، فقررنا نعمل حاجة جديدة في حلقة النهاردة، وأطلع من غير روج.