تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من ضبط بلوجر وزوجها وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وتعود الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن المصرية، بلاغًا من 16 شخصا يفيد بإتهام بلوجر أزياء، وزوجها له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه، بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.