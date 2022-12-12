أظهر مقطع فيديو، صواعق وهطول أمطار غزيرة في شمال ‎مكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.