كشفت الإدارة العامة للمرور، لماذا يجب على قائد المركبة السير بسرعة منخفضة وقت هطول الأمطار، مبينة أن السرعات المنخفضة تسهم في تعزيز السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة.

وأوضحت أن انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار يحدث حينما يتحرك الإطار فوق المياه، حيث يقل تماسكه وثباته على الطريق، وتزيد احتمالية الانزلاق مع زيادة السرعة.

وتابعت أنه مع السرعة المنخفضة فإن معدل تواصل الإطارات مع الطريق يكون مباشراً، ويكون بسيطاً خلال السرعة المتوسطة، بينما يكون شبه معدوم مع السرعات العالية.