تعتزم شركة “شيفروليه” الأمريكية، الكشف عن سيارتها الشبابية الاقتصادية بشكلها الجديد “أفيو”.

وتأتي السيارة الجديدة مختلفة عن النسخ السابقة من “أفيو” من حيث التصميم، حيث تميزت بهيكل هاتشباك متوسط الحجم، مجهزة بجناح هوائي في المؤخرة لزيادة الثبات أثناء السير بسرعات عالية.

وجاءت السيارة بمحرك يعمل بالبنزين، بسعة 1.5 لتر وعزم 110 أحصنة، مزوداً بعلبة تروس يدوية بخمس سرعات، أو أوتوماتيكية بست سرعات.

وداخليا ستزود السيارة بشاشة عرض لمسية في منتصف الواجهة، و6 وسادات هوائية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.