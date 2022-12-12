يمكن إنقاص الوزن والتخلص من الدهون بسهولة عن طريق تناول مشروبات حرق الدهون والأطعمة الصحية وممارسة الرياضة، حيث تساعد بعض المشروبات بجانب ممارسة بعض التمارين الصحية، في سرعة إنقاص الوزن وزيادة حرق السعرات الحرارية ومن أفضل المشروبات مشروب الليمون والزنجبيل.

وثبت أن الزنجبيل يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، حيث أنه يحتوي على مركب نشط يسمى جينجيرول يساعد على الهضم ويقلل من مشاكل الأمعاء المختلفة.

كما يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف آلام المفاصل والصداع النصفي وبشكل عام، يمتلك هذا المزيج أيضًا خصائص تقوي المناعة كما يساعد هذا المشروب على الهضم والتوازن الصحي.