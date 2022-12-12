كشف برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف (رجال / نساء) بنظام العمل (عن بُعد).

وأوضح البرنامج، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: اختصاصي تسويق، اختصاصي تسويق لمشروع كافيه، كاتبة سجل، مساعد إداري، محاسب عام، أخصائي تسويق إلكتروني، مقيِّم عقاري.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أخصائي خدمة عملاء، مصمم جرافيك، فني مواقع إلكترونية، مندوب مبيعات، كاتب رواتب، كاتب استعلامات، كاتب محتوى رقمي، مدير علاقات عامة، محصل، أخصائي تطوير البرمجيات، محاسب، وغيرها من الوظائف.

وأشار إلى أن التقديم عبر موقع برنامج العمل عن بعد