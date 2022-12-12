أفادت مصادر صحفية بأنه تم تأجيل 54 رحلة وإلغاء ثماني رحلات أخرى صباح اليوم الاثنين في مطارات موسكو “فنوكوفو” و”دوموديدوفو” و”شيريميتيفو”؛ بسبب هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج.

ويُشار إلى أنه حتى الساعة 6.53 بتوقيت موسكو، تم في مطار فنوكوفو تأجيل عشر رحلات وإلغاء رحلتين، وفي مطار دوموديدوفو، تأخرت 22 رحلة، وألغيت أربع رحلات، بينما مطار شيريميتيفو، تم تأجيل 22 رحلة وإلغاء رحلتين.

والجدير بالذكر أن وزارة الطوارئ الروسية أصدرت أمس الأحد تحذيرًا طارئًا بشأن الطقس، وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج قد تتجاوز الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله سنة 1960.