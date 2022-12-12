قام العلماء في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة، بإجراء دراسة فريدة فوجدوا أن الأشخاص الذين لديهم هدف واضح في الحياة يعيشون لفترة أطول.

وتشير الدراسة إلى أن وجود هدف في حياة النساء يقلل من خطر وفاتهم أكثر بقليل من الرجال، مع ذلك فإن العلماء لم يكتشفوا أي دليل على وجود تغييرات في تلك الظاهرة وفقا للعرق أو الانتماء إلى قوم معيّن.

وأفادت العلماء بأن طرح أهداف كبيرة يرتبط ارتباطا مباشرا بنمط حياة أكثر صحة (على سبيل المثال بارتفاع النشاط البدني أو مراجعة الأطباء).

كما أجرى فريق من العلماء تجربة بين الأمريكيين الذين تجاوز عمرهم 50 عاما، وتم تحليل بيانات واردة مما يزيد عن 13 ألف شخص على مدى 8 أعوام آخذا في الاعتبار مدى توجههم في الحياة.

وتبيّن أن الأشخاص الذين حصلوا على أعلى الدرجات في هذا المؤشر كان أقل خطر وفاتهم (15.2٪)، مقارنة بالأشخاص الذين لم يطرحوا أمامهم أية أهداف (36%).

والجدير بالذكر أن نتائج الدراسة تتيح للعلماء فرصة لفهم آفاق طرح الأهداف في سبيل تحسين صحة الناس ورفاهيتهم.