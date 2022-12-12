أكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي أن المملكة الثانية في مؤشر التنافسية الرقمية ضمن دول G20.

وصُنفت المملكة كأكثر الدول المتقدمة في التنظيم الرقمي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتحتل المملكة المركز السادس على دول العشرين في التميز التنظيمي الرقمي وفقاً لمؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات.