تواصل الجهات الأمنية حملاتها الأمنية المكثفة، في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم .

وألقى الأمن العام القبض على مواطن يمتهن التسول في منطقة الجوف، حيث أنه قام بالتسول بطريقة مباشرة أمام أحد المحلات التجارية .

كما تم رصد وضبط مقيمين من الجنسية الأردنية قاما بالتسول بشكل مباشر داخل أحد الجوامع، بالإضافة إلى مواطن قام بالتسول في الأماكن العامة .

وشددت الجهات الأمنية على الإبلاغ عن المتسولين، على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و 999 في بقية مناطق المملكة.