تواصل الجهات الأمنية حملاتها الأمنية المكثفة، في كافة مناطق المملكة لرصد المتسولين وضبطهم .
وألقى الأمن العام القبض على مواطن يمتهن التسول في منطقة الجوف، حيث أنه قام بالتسول بطريقة مباشرة أمام أحد المحلات التجارية .
كما تم رصد وضبط مقيمين من الجنسية الأردنية قاما بالتسول بشكل مباشر داخل أحد الجوامع، بالإضافة إلى مواطن قام بالتسول في الأماكن العامة .
وشددت الجهات الأمنية على الإبلاغ عن المتسولين، على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و 999 في بقية مناطق المملكة.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الجوف.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/7ykzS77SWQ
— الأمن العام (@security_gov) December 11, 2022
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