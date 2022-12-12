حذّر الخبراء الأمنيون لمستخدمي «إنستغرام»، من تطبيقات Top Nine المستنسخة المشبوهة، والتي تجذب الملايين مع نهاية العام.

وأفاد الخبراء بأن هذه التطبيقات تتيح للأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنشاء مجموعة لأكثر صورهم الشعبية من العام الماضي.

كما شدد صُناع الخدمة على التحذير من وجود عدد من التطبيقات المزيفة التي يبدو بعضها «مماثلاً تماماً» للتطبيق الأصلي، مع امتلاك اسم مشابه جداً لخداع الضحايا.

والجدير بالذكر أن هذه التطبيقات المستنسخة تطلب اسم المستخدم وكلمة مرور حسابه على «إنستغرام» لإنشاء مجموعة من الصور التي أثارت إعجاباً واسعًا خلال العام.