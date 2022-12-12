قاومت إيرانيات نساء شرطة الأخلاق وقمن بطردنهن من حافلة في طهران.

وأوضحت سيدتان صورتا مقطع فيديو للواقعة: “نخلع حجابنا كل يوم ولا نقبل التنمر من شرطة الأخلاق. سننهي نظام الفصل العنصري بين الجنسين”.

وانضمت النساء في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية، مؤخرا إلى الاحتجاجات واسعة النطاق، التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، في خطوة أكدت مجموعات حقوقية أن حدوثها “نادر” في المنطقة المحافظة إلى حد كبير.

وانتشرت تسجيلات مصوّرة على الإنترنت لعشرات النساء في عاصمة المحافظة زاهدان يرفعن لافتات كتب عليها “امرأة، حياة، حرية”، وهو أحد أبرز شعارات الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في منتصف سبتمبر بعد مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.