هناك أفضل 10 علامات بين سيارات لاعبي كرة القدم في المنتخبات التي وصلت إلى المربع الذهبي حيث وصل أخيراً إلى المربع الذهبي كل من : المنتخب المغربي، فرنسا، الأرجنتين، كرواتيا.

بنتلي كونتيننتال جي تي

تعد سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي واحدة من أفخم السيارات البريطانية التي يمتلكها معظم لاعبي كرة القدم، والتي تأتي كذلك ضمن سيارات أوليفيه جيرو، نجم منتخب فرنسا.

ويمتلك اللاعب الفرنسي عدد من السيارات الرياضية بجانب بنتلي تحمل توقيع : أودي، ورولزرويس، وغيرها.

سيارة BMW iX

اختار أوليفيه جيرو سيارة BMW iX، والذي قال في تصريح له في هذا الشأن: «أنا من أشد المعجبين بالسيارات الرياضية، ويعجبني هدير المحر ، فهو يمنحني الأدرينالين، ويمكنني الشعور بنفس الشعور الذي أشعر به عندما أسجل هدفًا أمام جماهيرنا، لكن عندما يمكنني الاستمتاع حقًا بالقيادة ، فإن BMW هي السيارة المثالية للجلوس خلف عجلة القيادة بشكل مريح وديناميكي على الطريق؛ لذلك أنا سعيد باختياري سيارة BMW iX ، التي تجمع بين الأداء الرائع واحترام البيئة “.

سيارة مرسيدس GLS

ويبدو أن أفضل سيارات لاعبي كرة القدم في المربع الذهبي للمونديال، لن تخلو من سيارات علامة مرسيدس الألمانية، والأكثر انتشارا بين اللاعبين هي مرسيدس جي إل أس، كذلك تنتشر سيارة مرسيدس جي كلاس بين الأغلبية.

فيراري 488 بيستا

وعند الحديث عن سيارات لاعبي كرة القدم في المربع الذهبي، سنتحدث عن سيارات كليان مبابي، وهو واحدة من أفضل لاعبي كرة القدم في الفترة الحالية والذي ينتظره الكثير من الأرقام القياسية في الساحرة المستديرة.

فولكس فاجن تيجوان

كذلك من سيارات كليان مبابي التي يمتلكها، هي سيارة فولكس فاجن تيجوان، وهي واحدة من أفضل سيارات العلامة الألمانية والتي تستمد قوتها من محرك بنزين سعة 2.0 لتر يولد قوة 187 حصانًا مع عزم دوران 320 نيوتن متر، كما أن السيارة تأتي مزودة بناقل حركة DCT بـ 7 سرعات، بالإضافة إلى توفر نظام الدفع الرباعي.

مرسيدس بنز الفئة v

ومن بين سيارات مرسيدس التي تشملها سيارات لاعبي كرة القدم في المربع الذهبي للمونديال، سيارة مرسيدس بنز V، والتي توجد بين سيارات كليان مبابي.

لامبورجيني أوروس

ومن بين أفض سيارات لاعبي كرة القدم المشاركين في المونديال بشكل عام، سيارة لامبورجيني أوروس، ويمتلك نجم نادي تشيلسي والمنتخب المغربي حكيم زياش وعدد من اللاعبين.

باجاني زوندا رودستر Pagani Zonda Tricolore

بالإضافة إلى السيارات السابقة، تنضم سيارة باجاني زوندا رودستر Pagani Zonda Tricolore إلى قائمة أفضل سيارات لاعبي كرة القدم في المربع الذهبي للمونديال.

مرسيدس SLS AMG

بالطبع لا يخلو أسطول سيارات ميسي من العلامة الألمانية الأشهر مرسيدس، حيث يمتلك البرغوث الأرجنتيني سيارة مرسيدس SLS AMG الأكثر جرأة ورياضية بين أسطول العلامة الألمانية.

سيارة أودي Q7

وأخيراً، يعد لوكا مودريتش من بين أفضل لاعبي العلم ومنتخب كرواتيا الذي تأهل إلى المربع الذهبي، والذي يمتلك مجموعة مميزة من السيارات.

و يمتلك لوكا عدد من سيارات أودي نظراً إلى أنها راعي رسمي للنادي الملكي، حيث يحصل على السيارات الخاصة بالعلامة الألمانية كهدايا سنوية.