أيّد يوسف خميس، النجم السابق لنادي النصر، استقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر المقبل.

وقال خميس في لقائه على برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”: “منتخب الأرجنتين، هو عبارة عن ميسي، وهذه المرحلة مشابهة لمرحلة مارادونا مع التانجو. الحمل كله على ليونيل”، مُشيرًا إلى إنه نجم خارق فوق العادة”.

ومن جانبه، أكد أن كريستيانو رونالدو انتهى، ونهايته كانت سيئة جدًا بفقدان فرصة الفوز بكأس العالم، وعدم تقديم المستوى المأمول كنجم كبير في آخر مسيرته الرياضية، وكريستيانو هداف فقط، لكن ميسي يتفوق عليه في خصائص كثيرة كونه هداف وصانع أهداف، وقائد للفريق داخل الملعب.

وأضاف: “أنا مؤيد لقدوم رونالدو لصفوف النصر، مهما كان يظل كريستيانو مفيد فنيا داخل الملعب وستكون هناك مكاسب كبيرة من جميع النواحي للنصر وللاعبين وللدوري”.

وأوضح أن المنتخب الإنجليزي يفتقد المدرب المناسب، والاتحاد المغربي لكرة القدم نقطة التحول في مسيرة أسود الأطلس بكأس العالم، بتدخله المناسب والإيجابي برحيل وحيد خليلوزيتش. ”

فيديو | يوسف خميس: كريستيانو رونالدو انتهى ونهايته كانت سيئة جدا وميسي يتفوق عليه في خصائص كثيرة#المنتصف pic.twitter.com/WqF5XRySPm — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) December 11, 2022