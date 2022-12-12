كشف لاعب الهلال والمنتخب الوطني ياسر الشهراني، عن آخِر تطورات حالته الصحية بعدما تعرض لإصابة قوية للغاية خلال مشاركته مع الأخضر أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وأوضح ياسر الشهراني في فيديو تمت إذاعته عبر الحساب الرسمي لناديه الهلال على هامش زيارته للمران: “الحمد لله رب العالمين انتهت المرحلة الأولى من العمليات، وطلعت بالسلامة وبدأت الآن المشي وجلست مع طبيب النادي ووضعنا الخطة العلاجية التى سأسير عليها، والله يسهل الأمور ودعواتكم”.

وزار لاعب الهلال مساء أمس الأحد، تدريبات ناديه، حيث استقبله زملاؤه بترحاب قبل انطلاق المران، والتقط العديد من الصور التذكارية مع زملائه في فريق الهلال، قبل أن يبدأ المران استعداداً لاستئناف منافسات الدوري.