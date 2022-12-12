تحدث توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة عن شغف العمل يومياً وتأثير ذلك على الأسرة والأهل مؤكداً أن التوازن مهم جداً.

وقال الربيعة : يوميا لا بد أن أقضي وقتا مع والدي وأبنائي ولو كنت في عز انشغالي.فلا يمكن أن أنجح في عملي وأنا مقصر في بيتي”.

وأضاف” التوازن في حياتك مهم جداً حتى لو كان لديك عمل ومشغول به، فالنجاح هو أن تعطي لكل شئ حقه “.