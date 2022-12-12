أكد متحدث النصر السابق سعود الصرامي، أن نادي النصر يعتز بجمهوره الذي يحضر، وليس الجمهور الذي يجلس في المساحات.

وقال الصرامي في حديثه على برنامج” الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية:” شُفتكم يا جماهير النصر في تويتر والمساحات، وتاركين النادي بدون جمهور .”

وأضاف:” النصر يحتاج أنكم تحضرون مش تحتفلون بخسارة الهلال من نيوكاسل.”

وتابع:” صديقي الإنجليزي “ستيفن كلارك” عاشق نيوكاسل قال لي :أن المباراة ودية واستغرب احتفال طرف ثالث بها”، لافتًا أن النصر له ٣ سنوات ما حقق بطولة.