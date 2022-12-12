تستمر شركة تويتر بزعامة إيلون ماسك في كشف تفاصيل سرية حول التعامل مع حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، داخل الشركة والضغوط التي أدت إلى حظر حساب ترمب نهائيا.

وأفاد الصحافي شيلنبرغر بأن ضغوطًا داخلية وخارجية، بما في ذلك من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما أرسلت إلى الشركة داعية إلى حظر ترامب من استخدام تويتر.

وذكر شلينبرغر أنه “في 2018 و2020 و2022 ذهبت 96٪ و98٪ و99٪ من التبرعات السياسية لموظفي تويتر إلى الديمقراطيين”.

وقال شيلنبرغر أيضًا: “في عام 2017 ، غرد روث بأنه كان هناك” نازيون حقيقيون في البيت الأبيض”.

والجدير بالذكر أنه بعد أن اشترى ماسك موقع تويتر وتولى منصب الرئيس التنفيذي لها، تمت استعادة وصول ترامب إلى المنصة، ومع ذلك لم يستأنف ترامب النشاط على حسابه.