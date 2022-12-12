أوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي أنه في عام 2030 يتوقع أن يكون لقطاع الصناعات العسكرية قرابة 95 مليار ريال حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال العوهلي :” توطين الصناعات العسكرية سيسهم في خلق فرص وظيفية ، فيما لا يقل عن ١٠٠ ألف فرصة وظيفية منها ٤٠ ألف مباشرة و٦٠ ألف فرصة وظيفية غير مباشرة”.

وأضاف ” هنا نتحدث عن فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص في المملكة وكذلك للمستثمر الأجنبي على حد سواء في توطين الصناعات العسكرية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ “.

فيديو | محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: في 2030 نتوقع أن يكون لقطاع الصناعات العسكرية قرابة 95 مليار ريال حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي#ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/qxrPrXrusQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2022