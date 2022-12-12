أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية إبراهيم المعجل، أنه أصبح الصندوق الممكن المالي الرئيس لتحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وخلال 6 سنوات تم إنجاز ما لم يتم إنجازه منذ 35 عامًا.

وصرح رئيس صندوق التنمية الصناعية، خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2023، إن ما تم إنجازه منذ إطلاق رؤية المملكة في أبريل 2016م وحتى اليوم، تجاوز ما تمَّ عمله منذ عام 1974م وحتى عام 2009م.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، المهندس وليد أبو خالد، أن الصناعات العسكرية وتوطينها تعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية 2030، ومن أهم المؤشرات في نجاح الصناعات العسكرية “الاستقلالية”.

فيديو | الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي: أصبح الصندوق الممكن المالي الرئيس لتحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وخلال 6 سنوات تم إنجاز ما لم يتم إنجازه منذ 35 عامًا#ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/sTSyKSGUGz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2022