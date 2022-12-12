أوضحت الدكتورة سلوى الهزاع كبير الاستشارين في أمراض وجراحة العيون، أبرز الملاحظات والعلامات التي تدل على إصابة الطفل بقصر النصر، لافتًة أن أبرزها هو اقتراب الطفل من التلفزيون أثناء المشاهدة.

وقالت الهزاع في لقاء لها على برنامج ” صباح السعودية”:” أن الأم إذا لاحظت طفلها يغمض عينيه لمشاهدة الشيء الذي أمامه؛ فهذا يدل على قصر نظر طفلها .

وأفادت بأن أحد أبرز أسباب قصر النظر، هو وجود طفرة جينية لدى الطفل تسبب قصر النظر، مُشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون قصر النظر وراثي .

وأضافت:” أن قصر النظر في كثير من الحالات يكون بيئي وهو أهم من العامل الوراثي، حيث أن الأطفال تتأثر بشكل كبير من الأجهزة الالكترونية مما يؤثر على نظرهم على المدى البعيد. ”

https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1602214439377174528?t=WILyIIcKSkwpKub-naU0Jw&s=09