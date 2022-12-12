اشتعلت النيران قبل قليل في سيارة تاكسي فوق كوبري تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر باتجاه العرب بالرياض، ولم تفلح محاولات مواطنين ومقيمين من اخمادها بالطفايات اليدوية ولا حتى بمساعدة صهريج ماء حاول المساهمة في اخماد الحريق؛ حيث ساعدت الرياح بسرعة انتشاره إلى داخل المركبة.

ووصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق بعد أن التهم الحريق أغلب اجزاء التاكسي الذي أفاد سائقه بأنه لا يعلم سبب الحريق وانه شم رائحة دخان فتوقف ليتفاجأ بالنيران تخرج من المرتبة الخلفية للتاكسي ومن ثم جهة الكفرات الخلفية.

وأكد شهود عيان، أن سرعة بعض قائدي المركبات كادت تتسبب بحوادث إضافية بالموقع.