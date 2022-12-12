تحدث أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي عن ازدواجية المعايير لدى الغرب و طريقة تعاملهم مع الأحداث بين المملكة و أوكرانيا.

وقال قرقاش :” تم استهداف المملكة بـ1000 صاروخ و مسيرة إيرانية تستخدم من قبل الحوثيين لكن لم يتم الاهتمام عالميا بخطر هذا التهديد إلا بعد استخدام هذه المسيرات في أوكرانيا، ليعيد العالم اكتشاف هذه المسألة الخطيرة”.