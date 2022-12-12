تحدث أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي عن ازدواجية المعايير لدى الغرب و طريقة تعاملهم مع الأحداث بين المملكة و أوكرانيا.
وقال قرقاش :” تم استهداف المملكة بـ1000 صاروخ و مسيرة إيرانية تستخدم من قبل الحوثيين لكن لم يتم الاهتمام عالميا بخطر هذا التهديد إلا بعد استخدام هذه المسيرات في أوكرانيا، ليعيد العالم اكتشاف هذه المسألة الخطيرة”.
أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي يتحدث عن ازدواجية المعايير لدى الغرب و طريقة تعاملهم مع الأحداث بين السعودية و أوكرانيا ويقول:
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استهدفت السعودية بـ1000 صاروخ و مسيرة إيرانية لكن لم يتم الاهتمام عالميا بخطر هذا التهديد إلا بعد استخدام هذه المسيرات في أوكرانيا!!👇 pic.twitter.com/hOFPpdHJST
— الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) December 12, 2022
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