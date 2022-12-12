قام أب بمحافظة النجف في العراق بالإقدام على إنهاء حياة أسرته بطريقة مفزعة، قبل أن ينتحر.

وتفصيلاً، وقعت الجريمة المروّعة في حي الحيرة، إذ قام أب بقتل زوجته وابنه، البالغ من العمر 13 عامًا، رميًا بالرصاص، قبل أن يصوّب السلاح على نفسه وينتحر.

وأكدت مصادر أن الجثث بقيت في المنزل حتى تفسخت وخرجت من الدار رائحة كريهة، إذ أبلغ الجيران حينها عن وجود الرائحة، وعند دخول قوة أمنية إلى المنزل عثرت على الجثث الثلاث.

والجدير بالذكر أن هذه الجريمة المروعة تأتي في ظل تزايد وتيرة حوادث العنف الأسرية في العراق، التي يذهب ضحيتها في الغالب النساء والأطفال.