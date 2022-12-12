في حدث غريب من نوعه أنجبت امرأة طفلها بشكل مفاجئ على متن طائرة كانت متجهة من الإكوادور إلى أمستردام ولم تكن السيدة تعلم بحملها.

وأفاد المستشفى بأن المرأة عانت من آلام في بطنها وذهبت إلى المرحاض، قبل ساعات قليلة من هبوط الطائرة .

وأشار المستشفى إلى أن المرأة أنجبت طفلها على متن الطائرة بعد حدوث تقلصات قليلة، وأنها لم تكن تعلم بحملها.

وتمكن طبيبان وممرضة على متن الطائرة من مساعدة المرأة لذا سميت الأم ابنها “ماكسيميليان” على اسم أحد الأشخاص الذين قدموا لها العون، إذ نقلت الأم إلى المستشفى بعد هبوطها في مطار شيفول.