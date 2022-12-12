أنقذت القيادة العامة لشرطة عجمان في الإمارات حياة شاب من الجنسية الآسيوية بعد محاولته الانتحار بالقفز من أعلى جسر.

وتفصيلاً، ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوجود شخص يهدد بالانتحار بالقاء نفسه من أعلى جسر الشيخ خليفة، وعلى الفور انتقل أفراد التحريات والمباحث الجنائية إلى المكان وبالحوار معه والتحايل عليه تمكنوا من ضبطه والسيطرة عليه دون إلقاء نفسه عن الجسر.

ووثق مقطع فيديو لحظة تحايل أفراد الأمن على الشاب لكي يتراجع عن قراره، وبالفعل تمكنت الشرطة من اقناعة ونزوله من أعلى الجسر.

وبالتحقيق معه تبيّن أنه كان يمر بضائقة مالية شديدة، وعليه مطالبات مالية وتعميم في إمارة دبي بسبب شيك بدون رصيد، كما أظهر أنه شخص طبيعي ولا يعاني من أية أمراض، وتم إرشاده وتقديم النصيحة وتحويله على الشرطة المجتمعية للمساعدة في تسوية أوضاعه المالية ليعود لحياة آمنة مستقرة.