أوضح المستشار النفسي عياد العتيبي الأسباب التي تدفع الرجل للزواج بأكثر من زوجة.

وقال العتيبي :” التعدد حاجة وضرورة ولكن الزواج لمجرد تجربة جديدة لمزيد من البحث عن المفقود حالة عبثية جدا وذلك لأن المرأة ليست أداة للسعادة وإنما هي شريكة حياة”.

وأضاف ” غالبا يلجأ بعض الرجال الذين ينتهجون هذا النهج إلى البحث عن إسعاد أنفسهم فقط وهي حالة من النرجسية وهؤلاء الرجال لا يستطيعون ابدا تحمل المسئولية “.