أوضح المستشار النفسي عياد العتيبي الأسباب التي تدفع الرجل للزواج بأكثر من زوجة.
وقال العتيبي :” التعدد حاجة وضرورة ولكن الزواج لمجرد تجربة جديدة لمزيد من البحث عن المفقود حالة عبثية جدا وذلك لأن المرأة ليست أداة للسعادة وإنما هي شريكة حياة”.
وأضاف ” غالبا يلجأ بعض الرجال الذين ينتهجون هذا النهج إلى البحث عن إسعاد أنفسهم فقط وهي حالة من النرجسية وهؤلاء الرجال لا يستطيعون ابدا تحمل المسئولية “.
#صباح_السعودية | ما الأسباب التي تدفع الرجل للزواج بأكثر من زوجة؟ المستشار النفسي عياد العتيبي يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/UZcnRkFAFt
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 12, 2022
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