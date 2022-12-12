أكدت مي المزيني، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة، أن التدريب المستهدف للمرأة السعودية له عائد 4 مليارات دولار بحلول 2030، ما يعادل 65 ألف ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

وقالت “المزيني” خلال ملتقى الميزانية 2023:” أن التدريب القيادي والتوجيه يهدف إلى رفع نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا بمختلف القطاعات.”

وأضافت :” أنه تم تخريج أكثر من 1500 امرأة في مبادرة التدريب القيادي النسائي, وتدريب أكثر من 3800 امرأة ضمن مبادرة التدريب الموازي”، لافتةً أن عدد المسجلات في المنصة الوطنية للقيادة بلغ 13000.

فيديو | المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز العربي لتمكين المرأة: التدريب القيادي يهدف إلى رفع نسبة النساء السعوديات في المناصب القيادية#ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/6jTA6RcCXv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2022