أعلنت الجامعة الإسلامية عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في كليات الجامعة عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين بنظام التعاقد (دوام كامل).

ونوهت الجامعة بضرورة إحضار صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات) وسجل الدرجات. وصورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة. وصورة مصدقة من بيان الخدمة (إن وجدت). وسيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية، الخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

كما اشترطت الجامعة للتعيين على درجة أستاذ الحصول على الدكتوراه في التخصص 8+ سنوات خبره منها 4 سنوات على أستاذ مشارك وأن تكون ترقيته علميا إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. وأن تكون الدراسة في مرحلة الدكتوراه والماجستير امتداد لدراسة البكالوريوس ومتوافقة مع التخصصات الدقيقة للقسم. وخبرة علمية في التخصص.

ويشترط للتعيين على درجة أستاذ مشارك: الحصول على الدكتوراه في التخصص + 4 سنوات خبرة في التخصص على رتبة أستاذ مساعـد وأن تكون ترقيته علمياً على رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. وأن تكون الدراسة في مرحلة الدكتوراه والماجستير امتداد لدراسة البكالوريوس ومتوافقة مع التخصصات الدقيقة للقسم. وخبرة علمية في التخصص.

وأوضحت أن التقديم يبدأ غداً الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/24هـ الموافق 2022/12/18م، من خلال الرابط التالي من هنا.