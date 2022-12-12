تسبب عالم الفيروسات الذي موّل مختبر ووهان في الصين، في إغضاب ضحايا فيروس كورونا، بعدما سخر من نظرية تسرب كورونا بسبب خفاش.

ووثق العالم ” بيتر داسزاك” لحظة دخوله كهفا مليئا بالخفافيش من أجل بحوثه، في تايلاند.

وظهر داسزاك، الذي يعيش الآن في شمال ولاية نيويورك، محاطًا بـ 2.5 مليون من مخلوقات يعتقد أنها ناشرة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من علاقات داسزاك بمعهد ووهان لعلم الفيروسات، فقد حصلت مؤسسة داسزاك “EcoHealth Alliance” في سبتمبر على منحة بقيمة 653,392 دولارًا من المعاهد الوطنية للصحة لدراسة فيروسات تشبه Covid في الخفافيش في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا.

ورأى الدكتور أندرو هوف، نائب الرئيس السابق لشركة “EcoHealth Alliance” أن طريقة البحث المحفوفة بالمخاطر تثير مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن – وهي محظورة في العديد من البلدان.