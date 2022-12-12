كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن استحواذه ما يصل إلى 9.5% في شركة “سكاي بورن رينيوبلز” المتخصصة عالمياً في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب”غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” .

وأضاف أن شركة”غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” يُعد أحد أهم المدراء العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحية، كما تمتلك خبرات تمتد إلى أكثر من 20 عاماً في مجال التطوير،وسجل واسع من الإنجازات يشمل تطوير ما يقارب من 7 غيغا واط حالياً، بالإضافة إلى التواجد في أكثر من 15 دولة في أوروبا وآسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ.

ولفت إلى أن أصول شركة “سكاي بورن رينيوبلز” تشمل حصصاً في مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ في كل من ألمانيا وفرنسا وتايوان، بجانب مشاريع متنوعة ومستقبلية بهدف إنتاج أكثر من 30 غيغا واط من طاقة الرياح البحرية.

وأكد الصندوق أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جهود مشاركته في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم.