أثار المنتج البحريني محمد الترك الشكوك،بعد أنباء عن زواجه قبل الحصول على حكم الطلاق رسمياً من الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وظهر محمد الترك، مرتديا الزي التقليدي البحريني ويستقبل الضيوف في منزله وهم يقدمون له التبريكات دون أن يكشف عن السبب لإقامة هذه الحفل، مكتفيا بإعادة نشر فيديوهات ضيوفه والتي تتضمن عبارات مبروك بو حلا.

وخمن البعض أن ذلك الحفل والغموض الذي أحاطه به محمد الترك الغرض منه إثارة غضب دنيا بطمة، إذ تعمد الظهور بمظهر العريس وفق التقاليد في البحرين.

يذكر أنه تم تحديد يوم 14 من شهر ديسمبر المقبل موعدا جديدا لانعقاد جلسة محمد الترك ومن معه، على خلفية شكاية تقدمت بها الفنانة دنيا بطمة لدى فرقة الأخلاق العامة.