نبهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالضوابط الواجب مراعاتها عند تعديل المهنة في الأحوال المدنية.

وأكدت أن تعديل المهن يتم بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في المستند، مضيفة أن التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً.

ولفتت إلى الضوابط تنص على أنه يدون في حقل المهنة “موظف حكومي” إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، في حين يدون في حقل المهنة “موظف أهلي” إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

كما يدون في حقل المهنة “متقاعد” من انتهت خدماته بالتقاعد، بينما يدون في حقل المهنة “متسبب” لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد، كما يكون التعديل من “طالب – طالبة” إلى “متسبب – ربة منزل” بموجب إقرار بذلك، كما يدون في حقل المهنة “تاجر – تاجرة” من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.

ونصت الضوابط أيضا على أن يدون في حقل المهنة “رجل أعمال – سيدة أعمال” من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.