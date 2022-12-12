كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو للعثور على طفل حديث الولادة بمدخل أحد العقارات بالمقطم بمحافظة الجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إنه تم العثور على طفل “حديث الولادة”، لا توجد به إصابات ظاهرية” بمدخل أحد العقارات، وتداول مقطع فيديو على تطبيق “إنستغرام” متضمناً العثور عليه.

وتم تحديد هوية “السيدة القائمة بالتخلي عن الطفل” وجرى ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأن الطفل الذي قامت بالتخلي عنه هو (نجل شقيقتها) وقيامها بالتخلي عن الطفل بالمنطقة محل العثور بناء على طلب شقيقتها (والدة الطفل).

وتم ضبط والدة الطفل وبمواجهتها بما جاء بأقوال شقيقتها أيدتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.