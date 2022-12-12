دفعت الانتقادات التي ألمح لها لاعب منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، وزميله إيميليانو مارتينيز ، عقب مباراة منتخبهم أمام هولندا بكأس العالم بقطر استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من قائمة حكام مباريات نصف النهائي وتحديد المركز الثالث والنهائي

وكانت المباراة التي أقيمت بين الأرجنتين وهولندا قد شهدت مواجهات عنيفة لم يقابلها إشهار بطاقات من قبل الحكم “لاهوز” الأمر الذي أغضب ميسي وزميله، ودفعه للتصريح عقب اللقاء بمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالتدخل.

وأضاف أنه لا يجب على “فيفا” أن تضع حكما بهذا الأداء لمباراة من هذا الحجم والأهمية، مؤكدا أن الحكم ليس مؤهلا للفشل.

وأكدت صحف إسبانية أن لاهوز كان واحد الحكام المفضلين لدى الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا لقيادة نهائي المونديال إلا أن تصريحات لاعبي الأرجنتين بعد المباراة دفعت “فيفا” لاستبعاده من التحكيم.