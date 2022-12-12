قال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن الشركة تركز على صناعة طائرات دون طيار في المملكة.

وأضاف، خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2023، إن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحدد التقنيات اللازمة للمنظومة الدفاعية للمملكة.

وأكد أن الهيئة تعمل أيضا على صناعة المركبات دون قائدها، وقوارب دون قبطان، وأنظمة الاستشعار، بالإضافة لعمل خطط لتوفير قدرات وطنية مميزة في صناعة الردارات، مضيفا أن شركة تركز عند صناعة هذه التقنيات على الذكاء الصناعي والأمن السيبراني.