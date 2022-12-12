أكد المستشار الاقتصادي، محمد العنقري أن المواطن يعد من أكثر المنفقين على السياحة الخارجية هو السائح السعودي بمتوسط 6300 ريال.

وأضاف أن المملكة تحتاج للسائح المواطن قبل كل شيء، مضيفا أن إنفاق المواطن الترفيه و السياحة الداخلية يولّد فرص عمل، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج “في العلن” المذاع على قناة السعودية.

ولفت إلى أن تركيا ومصر وبلدان أخرى تستهدف السائح السعودي لذلك، فمن الأفضل أن يتم الاستفادة من ذلك في السياحة الداخلية.

وأشار إلى أن المملكة من أكثر الدول التي تنفق على التعليم والتأهيل بما يعادل من 20 إلى 22% من موازنتها، كما يوجد أكثر من مليون فرد في الجامعات، وهذا العدد لا يمكن استيعابه في قطاع واحد.

وأضاف أن هناك قطاعات في المملكة تحتاج لتطوير، ومنها قطاع الترفيه والسياحة لكونها قادرة على استيعاب عدد هائل من الموظفين، كما يمكن أن يستوعب قطاع الصناعة أكثر من مليون من الموظفين.

من جهة أخرى، نوه بأن أوروبا وقعت في الفخ بعدما تخلت عن الطاقة من روسيا، مضيفا أن هذا التخلي جعلها تعتمد على الطاقة من الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعلها في مأذق، ويتوقع أن تمتد تبعيتها لأمريكا لعدة سنوات.