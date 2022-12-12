أعرب أسطورة الكرة البرازيلية، الظاهرة رونالدو، عن أمنيته بفوز منتخب المغرب بكأس العالم 2022، مشيدا بما قدمه حتى الآن.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: “نحن جميعا نستحق كأس العالم، لكن عليك أن تفوز بها على أرض الملعب”.

وأضاف: “الأرجنتين لا تلعب بشكل جيد في البطولة، لكن لديهم رغبة كبيرة ويركضون كثيرا، بالإضافة إلى امتلاكهم لروح عالية، وبعد ذلك لديهم ميسي الذي يعد حاسما أمام المرمى”.

وتابع: “سأكون صادقا. لا أستطيع القول إنني أريد فوز الأرجنتين، سأكون كاذبا ومنافقا، أتمنى أن يفوز المغرب، لكني أعتقد أنهم لن يقدروا على هزيمة فرنسا. إن مغامرتهم رائعة”.

وعن جواد اليامق قال: “إذا لم يحصل على مكافأة، فسنمنحه واحدة، إنه يؤدي بشكل رائع. كل لاعبي المغرب يلعبون على أعلى مستوى الآن”.

يذكر أن المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله إلى الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022، بعد الفوز على البرتغال 1-0.