روى الرئيس التنفيذي لـصندوق التنمية الصناعية د. إبراهيم المعجل موقفاً مؤثراً عن والدته ووالده كذلك في صغره.

وقال الدكتور إبراهيم : ” أتشرف بأني ابن لوالدين رائعين ، أبوي سعد المعجل كان في الصناعة ورأس اللجنة الصناعية الوطنية قبل 22 سنة ووالدتي هالة المعجل كانت أول واحدة تدرس ماجيستير في جامعة الملك سعود وصارت محاضرة ومشرفة “.

وذكر موقفاً له مع والده قائلاً : ” كنا في المرسى وستار سيتي وكان لا يعجبه ترتيب البلك في الممشى وكان يقول هذا شيء راح تتركه لبلدك” مشيراً إلى أنه تعلم من هذا الموقف حرصك على اللمسة التي تتركها لبلدك.

وتابع راوياً موقفاً مع والدته حيث صمت لبرهة متأثراً بعظمة والدته التي تعبت من أجله وأخوته : ” الوالدة وحنا صغار كان في ذاك الوقت ممنوع السيدات يسوون أي شيء وكنا رايحين مكتبة الملك عبدالعزيز وكانت الإدارة تمنع دخول السيدات فكانت الوالدة تجيبنا وتدخلنا ثم تجلس برا بانتظارنا كل هذا حرصا على التعليم”.