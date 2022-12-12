أكد وكيل الشؤون العمالية في وزارة الموارد البشرية أنه يحق للموظف التقدم بشكوى في حال اختلاف الراتب “الحقيقي” عن المسجل في العقد وفي حال عدم الاتفاق يحال الموضوع للمحكمة العمالية.

وأضاف خلال ظهوره على قناة “العربية” أن الوزارة تعمل على مبادرة لتوثيق عقود العمالة قبل وصولهم إلى المملكة ، لافتاً إلى أن الوزارة أتاحت عبر منصة قوى لصاحب العمل تجربة العامل في فترة 90 يوم.

وتابع أن توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي حسب القرار الوزاري بهدف حفظ حقوق الموظف وصاحب العمل.

#نشرة_الرابعة | وكيل الشؤون العمالية في @HRSD_SA : يحق للموظف التقدم بشكوى في حال اختلاف الراتب "الحقيقي" عن المسجل في العقد pic.twitter.com/mgmRGGaoUi — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 12, 2022

#نشرة_الرابعة | وكيل الشؤون العمالية في @HRSD_SA : نعمل على توثيق عقود العمالة قبل وصولهم إلى #السعودية pic.twitter.com/W0uDGFh6ON — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 12, 2022