كشف تقرير طبي صدر يوم الاثنين عن تحسن حالة لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه لكن دون توقع بتوقيت خروجه من المستشفى بعد دخوله قرب نهاية الشهر الماضي.

وأوضح الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو أن حالة بيليه في تحسن وخاصة فيما يتعلق بالعدوى التنفسية. إنه يبقى مقيما في غرفة عادية وواعيا مع استقرار العلامات الحيوية.

كان النجم الأسطوري دخل المستشفى في 29 نوفمبر الماضي، لإعادة تقييم علاجه وحالته بشكل عام،

وقد خضع بيليه للعلاج من عدوى تنفسية بعد دخوله المستشفى أيضا، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حسب تصريحات أفراد أسرته.