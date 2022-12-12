كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن اتفاقية مع كوريا للتوطين ونقل التقنيات الصناعية لمشاريع سوف تعلن قريباً .

وقال “العوهلي” خلال لقائه في برنامج “في الصورة” أن الهيئة وضعت 11 مستهدف صناعي أساسي وكل مستهدف له آخر فرعي سواء من الناحية الاستراتيجية أو الاقتصادية.

وأوضح أن أهم هذه المستهدفات الإلكترونيات الدفاعية والطائرات الميسرة والصيانة بأنواعها البرية والبحرية والجوية والرادارات ويتم العمل عليها لتحقيق مستهدف التوطين.