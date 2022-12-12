نظمت شعبة التربية البدنية في مكتب تعليم طويق اللقاء التربوي لمعلمين التربية البدنية بعنوان “خطة مادة التربية البدنية والصحية وخطة النشاط الرياضي”، في مدرسة نجد الثانوية.

وتخلل البرنامج إلقاء محاضرة عن التحديث الجديد لقانون كرة القدم الذي ألقاه الحكم الدولي أحمد فقيهي، وكذلك شرح كيفية التحضير عبر منصة “مدرستي” لمعلمين التربية البدنية والذي إلقاءه محمد العيسى، فيما قدم محمد آل حاضر فكرة إقامة معرض خاص بالتربية البدنية.

يذكر أن البرنامج جاء تحت إشراف مشرفي التربية البدنية في المكتب عبدالله الشبيلي، وإبراهيم الموسى، كما تم في نهاية اللقاء نهاية الاجتماع تسليم شهادات الحضور للمعلمين الحاضرين، بجانب تكريم إدارة مدرسة نجد الثانوية متمثلة في مديرها، فهد الشهري، ومعلم التربية البدنية، خالد القريني نظير استضافتهم لهذا الملتقى.

