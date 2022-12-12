كشفت تقارير عن معلومات حول زوجة نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، هبة عبوك، وهي ممثلة إسبانية -تونسية.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن حكيمي ولد في مدريد بإسبانيا، وتم اكتشافه مع ريال مدريد وهو في السابعة من عمره، وانطلقت مسيرته الكروية خلال فترة إعارته لمدة عامين في بوروسيا دورتموند، قبل انتقاله إلى إنتر ميلان بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، حيث فاز بالدوري الإيطالي في موسمه الأول.

وأشارت إلى أنه أثناء وجوده في ألمانيا في عام 2018، التقى اللاعب 24 عاما، بزوجته هبة عبوك البالغة من العمر 36 عاما.

وتزوجا بعد عامين من لقائهما في عام 2020. وأنجبا ابنا اسمه أمين في نفس العام وصبيا خلال العام الجاري.