أعلنت شركة الخطوط المغربية، تأمين جسر جوي من 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة، يومي الثلاثاء والأربعاء، لتمكين أعداد إضافية من المشجعين من حضور نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا.

وذكرت الشركة في بيان لها: “إنها وضعت جسرا جويا بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية، من خلال تأمين نحو 30 رحلة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك من أجل تمكين الكثير من المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني في ملحمته، وليعيشوا مشاعر الدور نصف النهائي لكأس العالم”.

وأضافت: “التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية”، مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي “يمثل رقما قياسيا تاريخيا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية”.

وأشارت إلى تسهيلات استثنائية لإعادة تنظيم رحلات العودة بالنسبة للمشجعين المتواجدين بالدوحة والذين سافروا إليها على متن رحلاتها، من دون مصاريف إضافية.