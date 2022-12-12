بالتزامن مع عدم توصل الفرقاء السياسيين في لبنان لإجماع على “مرشح توافقي” لتولي الرئاسة، تسببت صورة من مطار بيروت في حزن اللبنانيين.

ونشرت نورا جنبلاط، زوجة النائب اللبناني وليد جنبلاط، صورة لصالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي، بإطار صورة رئيس الجمهورية فارغ بسبب الشغور الرئاسي.

وأشار اللبنانيون إلى أن المكان الذي تُستقبل فيه كبار الشخصيات في لبنان لدى وصولهم عبر المطار، لا يتضمن صورة لرئيس الدولة.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني، فشل أكثر من مرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات، منذ مغادرة الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.