علق قائد منتخب المغرب، رومان سايس، على شكوى نجم خط وسط البرتغال برونو فيرنانديز من الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو الذي أدار لقاء البرتغال والمغرب الذي انتهى بفوز الأخير 0-1 في ربع نهائي مونديال قطر.

وقال سايس: “دعهم يشتكون، ماذا يمكنني أن أقول؟ نحن لا نختار الحكم.. منذ بداية البطولة حكم لنا خمسة حكام، وجميعهم من ناطقي اللغة الإسبانية، ولم نشتك أمام إسبانيا”.

وأضاف: “من الأسهل أن تجد أعذارا.. لكن ربما لو كانوا حققوا الانتصار، لكان له رأي مختلف.. أتفهم الوضع، في ظل تفكيرهم في مواجهة ثنائية بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو/ لكن ماذا يمكنني أن أقول له؟”.

يذكر أن فيرنانديز لم يتقبل خسارة منتخب بلاده المفاجئة والقاسية، وصرح قائلا: “سأقول ما أشعر به.. من الغريب للغاية أن يتواجد في هذه المباراة حكم، بلده لا تزال متواجدة في كأس العالم” في إشارة إلى منتخب الأرجنتين الذي تأهل إلى نصف النهائي حيث سيواجه غدا الثلاثاء نظيره الكرواتي.