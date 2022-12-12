قررت محكمة مصرية تأييد معاقبة دعاء سهيل، خبيرة التغذية ومقدمة برامج التغذية على قنوات فضائية في مصر، بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه.

وجاء قرار حبس سهيل بعد اتهامها بالنصب والاحتيال وترويج أدوية مجهولة المصدر، حيث حرزت جهات التحقيق في وقت سابق، صورا ومرفقات خاصة بـ دعاء سهيل خبيرة التخسيس المتهمة في قضية إدارة نشاط طبي دون ترخيص، والترويج لأدوية مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الصحة، والمحبوسة على ذمة تحقيقات القضية حيث تبين أن المتهمة استغلت ظهورها في القنوات الفضائية، وادعت قدرتها على علاج السمنة.